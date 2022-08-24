24.08.2022 16:00 Віталій Хінєвіч

Байден затвердив новий пакет допомоги Україні

Президент США в День Незалежності України затвердив найбільший пакет допомоги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укрінформ».

Повідомляється, що Джо Байден 24 серпня затвердив пакет військової допомоги Україні на суму 2,98 мільярда доларів США.

«США віддані підтримці народу України, який продовжує боротьбу за захист свого суверенітету. У рамках цього зобов’язання я з гордістю оголошую про наш найбільший на сьогоднішній день транш допомоги у сфері безпеки: близько 2,98 мільярда доларів США на зброю та обладнання, які будуть надані через Ініціативу сприяння безпеці Україні. Це дозволить Україні отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи, боєприпаси, безпілотники та радари, щоб забезпечити продовження оборони в довгостроковій перспективі», - заявив Байден.

Крім цього Байден повідомив, що українці за останні півроку надихнули світ своєю надзвичайною мужністю та відданістю до свободи.

«Вони рішуче протистояли повномасштабному вторгненню росії в Україну. І сьогоднішній день – це не лише свято минулого, але й гучне підтвердження того, що Україна з гордістю залишатиметься суверенною та незалежною державою», - додав він.