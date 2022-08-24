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24.08.2022  15:43   Дмитро Колонєй

Обстріл Харкова: пожежа та зруйнований будинок (фото)

Слідчі фіксують наслідки обстрілів з боку окупантів по Харкову та області

Обстріл Харкова: виникла пожежа, зруйновані та пошкоджені будинки
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, 23 серпня 2022 року близько 21:00 окупанти влучили по житловим будинкам в Шевченківському районі Харкова. Попередньо, обстріл здійснювався з реактивних систем залпового вогню.
Внаслідок вибуху ракети близько 23:00 над Шевченківським районом пошкоджені житлові будинки. Сталася пожежа. 
В Новобаварському районі в будинку вилетіли вікна.
 
Обстріл Харкова: виникла пожежа, зруйновані та пошкоджені будинки
 
За попередніми даними, вночі селищє Докучаєвське Харківського району ворог атакував ракетами С-300. Зруйнована господарча будівля. 
Шановні громадяни, ракетні обстріли Харкова та Харківської області тривають.
Не ігноруйте сигнали тривоги та перебувайте в укриттях чи безпечних місцях.
 
Обстріл Харкова: виникла пожежа, зруйновані та пошкоджені будинки\
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков
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