24.08.2022 15:43 Дмитро Колонєй
Обстріл Харкова: пожежа та зруйнований будинок (фото)
Слідчі фіксують наслідки обстрілів з боку окупантів по Харкову та області
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на ГУ Нацполіції, 23 серпня 2022 року близько 21:00 окупанти влучили по житловим будинкам в Шевченківському районі Харкова. Попередньо, обстріл здійснювався з реактивних систем залпового вогню.
Внаслідок вибуху ракети близько 23:00 над Шевченківським районом пошкоджені житлові будинки. Сталася пожежа.
В Новобаварському районі в будинку вилетіли вікна.
За попередніми даними, вночі селищє Докучаєвське Харківського району ворог атакував ракетами С-300. Зруйнована господарча будівля.
Шановні громадяни, ракетні обстріли Харкова та Харківської області тривають.
Не ігноруйте сигнали тривоги та перебувайте в укриттях чи безпечних місцях.
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