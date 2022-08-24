24.08.2022 15:25 Віталій Хінєвіч

У «Дії» з'явилася нова послуга для бізнесу

Бета-тест нової послуги пройшов успішно.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Повідомляється, що у «Дії» тепер можливо автоматично зареєструвати ТОВ.

«Успішно завершили бета-тест. Тепер ви можете відкрити бізнес буквально за 2 секунди. Послугу реєстрації ТОВ із держреєстратором ми запустили ще в жовтні 2020 року. І нею скористалися близько 13 тисяч українців. Зараз прибираємо держреєстратора з процесу, щоб зекономити ваш час.

Завдяки автоматичним послугам вам не потрібно чекати на рішення чиновника чи відповідь держреєстратора. Скористатися послугою можна де завгодно»,- зазначив Михайло Федорів.

Нагадаємо, водійські права та техпаспорт з Дії буде відображатися в mObywatel.