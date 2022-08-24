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24.08.2022  15:25   Віталій Хінєвіч

У «Дії» з'явилася нова послуга для бізнесу

Бета-тест нової послуги пройшов успішно.

Дія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
 
Повідомляється, що у «Дії» тепер можливо автоматично зареєструвати ТОВ.
 
 «Успішно завершили бета-тест. Тепер ви можете відкрити бізнес буквально за 2 секунди. Послугу реєстрації ТОВ із держреєстратором ми запустили ще в жовтні 2020 року. І нею скористалися близько 13 тисяч українців. Зараз прибираємо держреєстратора з процесу, щоб зекономити ваш час.  
 
Завдяки автоматичним послугам вам не потрібно чекати на рішення чиновника чи відповідь держреєстратора. Скористатися послугою можна де завгодно»,- зазначив Михайло Федорів.
 
Нагадаємо, водійські права та техпаспорт з Дії буде відображатися в mObywatel.
 
Источник:   Міністр цифрової трансформації України Михайло Федорів
 Тэги:  дія
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