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23.08.2022  13:30   Віталій Хінєвіч

Водійські права та техпаспорт з Дії буде відображатися в mObywatel

У польському додатку mObywatel буде доступні права водія та техпаспорт з Дії.

Дія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифру.
 
Повідомляється, що українці, які змушені були виїхати до Польщі, зможуть додати цифрове водійське та техпаспорт з Дії у mObywatel та використовувати цифрові документи на рівні з паперовими.
 
За словами Державного секретаря з цифровізації Польщі Януша Цешинського, функціонал ряду вже готовий. Очікуємо на спільний запуск послуги до кінця року.
 
«Красдержавний шеринг документ — це не лише наступний крок у розвитку цифрових взаємин між Україною та Польщею, а й перший у світі кейс, коли дві країни проводять обмін документами в державних застосунках»,- зазначили у Мінцифрі.
 
Источник:   Мінцифра
 Тэги:  дія
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