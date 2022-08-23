23.08.2022 13:30 Віталій Хінєвіч

Водійські права та техпаспорт з Дії буде відображатися в mObywatel

У польському додатку mObywatel буде доступні права водія та техпаспорт з Дії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифру.

Повідомляється, що українці, які змушені були виїхати до Польщі, зможуть додати цифрове водійське та техпаспорт з Дії у mObywatel та використовувати цифрові документи на рівні з паперовими.

За словами Державного секретаря з цифровізації Польщі Януша Цешинського, функціонал ряду вже готовий. Очікуємо на спільний запуск послуги до кінця року.

«Красдержавний шеринг документ — це не лише наступний крок у розвитку цифрових взаємин між Україною та Польщею, а й перший у світі кейс, коли дві країни проводять обмін документами в державних застосунках»,- зазначили у Мінцифрі.