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24.08.2022  15:12   Дмитро Колонєй

Проведено ремонт на електромережах у понад 7000 будинках Харкова

Про це інформує КСП «Харківміськліфт».


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КСП «Харківміськліфт» працівники підприємства відновлюють роботу ліфтів, що були зупинені з різних причин.  
 
Також триває підготовка внутрішньобудинкових електромереж до нового опалювального сезону. Робітники приводять до ладу приміщення електрощитових, упорядковують електродроти в щитках, ремонтують чи частково міняють обладнання. Вже проведені роботи на внутрішньобудинкових електромережах у 7290 будинках.  
                                                                                          
Крім того, електромонтери КСП спільно з фахівцями АТ «Харківобленерго» постійно відновлюють електромережі та електрообладнання в будинках.  
 
Як повідомили у диспетчерській службі підприємства, 23 серпня були відпрацювані 54 заявки щодо роботи ліфтів. Зараз у житлових будинках комунальної власності міста Харкова працюють 6208 ліфтів.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, электрросети, харьков, ремонт
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