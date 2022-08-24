24.08.2022 15:12 Дмитро Колонєй
Проведено ремонт на електромережах у понад 7000 будинках Харкова
Про це інформує КСП «Харківміськліфт».
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КСП «Харківміськліфт» працівники підприємства відновлюють роботу ліфтів, що були зупинені з різних причин.
Також триває підготовка внутрішньобудинкових електромереж до нового опалювального сезону. Робітники приводять до ладу приміщення електрощитових, упорядковують електродроти в щитках, ремонтують чи частково міняють обладнання. Вже проведені роботи на внутрішньобудинкових електромережах у 7290 будинках.
Крім того, електромонтери КСП спільно з фахівцями АТ «Харківобленерго» постійно відновлюють електромережі та електрообладнання в будинках.
Як повідомили у диспетчерській службі підприємства, 23 серпня були відпрацювані 54 заявки щодо роботи ліфтів. Зараз у житлових будинках комунальної власності міста Харкова працюють 6208 ліфтів.
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