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26.06.2022  14:15   Виталий Хиневич

Байден перед началом саммита G7 сделал заявление

Президент США сделал заявление в Twitter.

Байден
 
Об этом  сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Сообщается, что президент США Джо Байден перед началом саммита G7, анонсировал запрет импорта российского золота.
 
«Соединенные Штаты ввели беспрецедентные расходы для путина, чтобы лишить его доходов, необходимых для финансирования войны против Украины. Вместе G7 объявит, что мы запретим импорт российского золота — основного экспорта, который приносит россии десятки миллиардов долларов»,- сообщил Джо Байден.
 
Встреча лидеров стран G7 пройдет 26 июня в Германии.
 
Напомним, в США намерены отказаться от российского урана.
 
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  байден
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