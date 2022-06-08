08.06.2022 15:40 Виталий Хиневич

В США намерены отказаться от российского урана

Имеющийся план позволит увеличить закупки обогащенного урана у американских производителей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что администрация Байдена подталкивает законодателей к поддержке плана по закупке обогащенного урана напрямую у отечественных производителей на сумму 4,3 миллиарда долларов, чтобы США отказались от российского импорта топлива для ядерных реакторов. Имеющийся план требует одобрения Конгресса.

Кроме этого отмечается, что США будет нелегко запустить отечественную урановую промышленность. В стране осталось только одно коммерческое предприятие по обогащению – завод в Нью-Мексико, принадлежащий Urenco Ltd. , британско-немецко-голландскому консорциуму.

Напомним, совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ, который позволит способности Кремля финансировать войну в Украине.