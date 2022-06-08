    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность В США намерены отказаться от российского урана
08.06.2022  15:40   Виталий Хиневич

В США намерены отказаться от российского урана

Имеющийся план позволит увеличить закупки обогащенного урана у американских производителей.

Уран
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Bloomberg.
 
Сообщается, что администрация Байдена подталкивает законодателей к поддержке плана по закупке обогащенного урана напрямую у отечественных производителей на сумму 4,3 миллиарда долларов, чтобы США отказались от российского импорта топлива для ядерных реакторов. Имеющийся план требует одобрения Конгресса.
 
Кроме этого отмечается, что США будет нелегко запустить отечественную урановую промышленность. В стране осталось только одно коммерческое предприятие по обогащению – завод в Нью-Мексико, принадлежащий Urenco Ltd. , британско-немецко-голландскому консорциуму.
 
Напомним, совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ, который позволит способности Кремля финансировать войну в Украине.
 
Источник:   Bloomberg
 Тэги:  сша, уран
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.05 Политика Байден подписал ленд-лиз для Украины 28.03 Общество Харьков получил гуманитарную помощь из США 22.02 Политика Джо Байден объявил о введении санкций против России
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 