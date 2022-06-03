03.06.2022 13:25 Виталий Хиневич

Шестой пакет санкций против России приняли в ЕС

Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ, который позволит способности Кремля финансировать войну в Украине.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что Совет ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, которые затрагивают экономический сектор, а также ряда физических лиц из России и Беларуси.

По словам Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, санкции направлены против тех, кто несет ответственность за зверства, которые происходили в Буче.

«Этим пакетом мы усиливаем ограничения способности Кремля финансировать войну, вводя новые экономические санкции. Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым сокращаем огромный источник доходов для России. Мы отключаем больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT. Мы также вводим санкции против тех, кто несет ответственность за зверства, имевшие место в Буче и Мариуполе, и запрещаем больше дезинформаторов, активно содействующих военной пропаганде президента Путина»,- отметил Жозеп Боррель.

Среди основных направлений шестого пакета санкций является, запрет закупки, импорт и передача нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от нефти займет от 6 до 8 месяцев. ЕС отключил от SWIFT еще три российских банка – Сбербанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, и белорусский Банк развития.

"ЕС расширяет список физических и юридических лиц, на которых распространяются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. В этот список включены как российские, и белорусские организации", – добавляет пресс-служба Совета.

Кроме этого, ЕС ввел санкции против физических и юридических лиц, которые причастны к зверствам в Буче и Мариуполе, ведущих бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, а также компаний в сфере обороны.