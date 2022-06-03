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03.06.2022  13:40   Виталий Хиневич

Помощь от президента получают жители Харьковской области

Областной логистический центр отправляет гуманитарные грузы в громады и продуктовые наборы – на пункты выдачи в Харькове.

Гуманитарная помощь
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.
 
Сообщается, что за два дня жителям области передали около 195 тонн гуманитарной помощи.
 
1 и 2 июня помощь получили Беляевская, Барвенковская, Кегичевская, Люботинская, Песочинская, Высочанская, Близнюковская, Солоницевская, Валковская территориальные громады.
 
Жителям области в общей сложности отправили почти 80 тонн муки, 60 тонн сахара, 55 тонн крупы, а также напитки, мед, детское питание и средства гигиены.
 
На харьковские пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты" передали 15 тыс. продуктовых наборов.
 
Кроме этого стоит отметить, чтобы получить продуктовые наборы в Харькове необходимо предварительно зарегистрироваться в чат-боте. Если человек не имеет смартфона, можно позвонить в контакт-центр 057-728-19-18. Продуктовые наборы выдаются в порядке "живой очереди". 
 
Напомним, соцработники помогают харьковчанам на дому.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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