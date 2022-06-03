03.06.2022 13:40 Виталий Хиневич

Помощь от президента получают жители Харьковской области

Областной логистический центр отправляет гуманитарные грузы в громады и продуктовые наборы – на пункты выдачи в Харькове.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.

Сообщается, что за два дня жителям области передали около 195 тонн гуманитарной помощи.

1 и 2 июня помощь получили Беляевская, Барвенковская, Кегичевская, Люботинская, Песочинская, Высочанская, Близнюковская, Солоницевская, Валковская территориальные громады.

Жителям области в общей сложности отправили почти 80 тонн муки, 60 тонн сахара, 55 тонн крупы, а также напитки, мед, детское питание и средства гигиены.

На харьковские пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты" передали 15 тыс. продуктовых наборов.

Кроме этого стоит отметить, чтобы получить продуктовые наборы в Харькове необходимо предварительно зарегистрироваться в чат-боте . Если человек не имеет смартфона, можно позвонить в контакт-центр 057-728-19-18. Продуктовые наборы выдаются в порядке "живой очереди".