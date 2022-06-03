03.06.2022 13:42 Рита Парфенова

Российский журналист Александр Невзоров и его жена стали гражданами Украины

Гражданство журналисту и его супруге "за выдающиеся заслуги" предоставил президент Украины.

О присвоении гражданства Украины Александру Невзорову и его супруге Лидии сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает РЕДПОСТ.



По его словам, Александру и Лидии Невзоровым Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной.



«Спасибо Александр и Лидия, за Вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации. 23 марта против Александра Невзорова следственный комитет рф возбудил дело за дискредитацию вооружённых сил рф. За то что честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе», – сообщил Геращенко..



Получение гражданства Украины Невзоров прокомментировал в своем телеграм-канале.

«Про украинское гражданство. Без лишних слов.

Все предельно просто. Что такое война в Украине? (Если смыть с события политическую и национальную риторику).

Это преступление.

Есть преступник и есть жертва преступления. Есть убийца и есть тот, кого он убивает, или пытается убить.

Преступник- Россия. Жертва- Украина. Это невозможно оспорить или опровергнуть. Это факт...

.. Я встаю на сторону жертвы.

И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место», – написал он.



Александр Невзоров начал активно критиковать режим путина после начала полномасштабного вторжения в Украину. В Telegram он пишет посты о военных преступлениях армии РФ в Украине, в частности, в Мариуполе. Невзоров обращает внимание и на "экономические достижения" рф. В своем Telegram журнаалист ретранслирует сообщения зарубежных СМИ о тяжелых заболеваниях Путина. По его мнению, день смерти президента рф станет государственным праздником в десятках стран мира.

Напомним, Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ, который позволит способности Кремля финансировать войну в Украине.