Российский журналист Александр Невзоров и его жена стали гражданами Украины

Гражданство журналисту и его супруге "за выдающиеся заслуги" предоставил президент Украины.
О присвоении гражданства Украины Александру Невзорову и его супруге Лидии сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает РЕДПОСТ.
По его словам, Александру и Лидии Невзоровым Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной.
«Спасибо Александр и Лидия, за Вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации. 23 марта против Александра Невзорова следственный комитет рф возбудил дело за дискредитацию вооружённых сил рф. За то что честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе», – сообщил Геращенко..
Получение гражданства Украины Невзоров прокомментировал в своем телеграм-канале.
«Про украинское гражданство. Без лишних слов.
Все предельно просто. Что такое война в Украине? (Если смыть с события политическую и национальную риторику).
Это преступление.
Есть преступник и есть жертва преступления. Есть убийца и есть тот, кого он убивает, или пытается убить.
Преступник- Россия. Жертва- Украина. Это невозможно оспорить или опровергнуть. Это факт...
.. Я встаю на сторону жертвы.
И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место», – написал он.
Александр Невзоров начал активно критиковать режим путина после начала полномасштабного вторжения в Украину. В Telegram он пишет посты о военных преступлениях армии РФ в Украине, в частности, в Мариуполе. Невзоров обращает внимание и на "экономические достижения" рф. В своем Telegram журнаалист ретранслирует сообщения зарубежных СМИ о тяжелых заболеваниях Путина. По его мнению, день смерти президента рф станет государственным праздником в десятках стран мира.
Напомним, Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ, который позволит способности Кремля финансировать войну в Украине.
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