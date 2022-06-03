03.06.2022 14:00 Виталий Хиневич

В Украине начали работу камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

МВД возобновило проверку сервисов автоматических фиксаций нарушений ПДД.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что начиная с 1 июня МВД возобновило сервисы самостоятельной проверки постановления о нарушении ПДД с камер автоматической фотовидеофиксации.

Камеры фиксируют проезд автомобиля на красный сигнал светофора, превышение скоростного режима, нарушение движения транспорта по автомобильной полосе.

На данный момент штрафы в Украине за превышение скорости таковы:

превышение лимита больше, чем на 20 км/ч – 340 гривен;

превышение на 50 км/ч и более – 3,4 тысячи гривен;

превышение скорости, что привело к созданию аварийной ситуации – 850 гривен (с возможностью лишения прав).

Стоит отметить, что камеры фиксации нарушений ПДД начали свою работу 16 мая.

На автомобильных дорогах городов Киев, Белая Церковь, Винница, Кривой Рог, Сумы, Житомир, Хуст, Мукачево, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Кропивницкий, Одесса, Кременчуг, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Луцк, Львов и Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.