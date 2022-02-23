Патрульные Харькова за сутки остановили десяток пьяных водителей

За ночную смену патрульные обнаружили 10 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения
Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В частности, у одного из нарушителей уровень алкоголя в крови превышал допустимую норму более чем в 14 раз.
Его остановили утром 23 февраля на Московском проспекте за нарушение ПДД. В ходе общения инспекторы обнаружили у водителя автомобиля ВАЗ явные признаки алкогольного опьянения. Осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора Drager, результат которого составил 2.86 промилле алкоголя в крови.
На нарушителя патрульные составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.
Напомним, с 19 по 20 февраля патрульные остановили 37 водителей, которые управляли транспортными средствами в стадии алкогольного опьянения. В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы.
Комментариев: 0
Сегодня дела могут даваться вам неожиданно легко. Так что потратьте время с пользой, на самое важное.
Теплый воздух с юго-запада продолжит определять погоду в Харькове. Среднесуточные температуры удерживаются выше нормы на 6-8°C.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
влажность:
давление:
ветер: