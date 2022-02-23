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23.02.2022  10:23   Рита Парфенова

Патрульные Харькова за сутки остановили десяток пьяных водителей

За ночную смену патрульные обнаружили 10 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения


Патрульная полиция

пьяный водитель надул 2,86 промилле

Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В частности, у одного из нарушителей уровень алкоголя в крови превышал допустимую норму более чем в 14 раз.

Его остановили утром 23 февраля на Московском проспекте за нарушение ПДД. В ходе общения инспекторы обнаружили у водителя автомобиля ВАЗ явные признаки алкогольного опьянения. Осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора Drager, результат которого составил 2.86 промилле алкоголя в крови.

На нарушителя патрульные составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Напомним, с 19 по 20 февраля патрульные остановили 37 водителей, которые управляли транспортными средствами в стадии алкогольного опьянения. В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы.

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Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  пьяный водитель, патрульные, харьков
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