23.02.2022 10:23 Рита Парфенова

Патрульные Харькова за сутки остановили десяток пьяных водителей

За ночную смену патрульные обнаружили 10 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения



Патрульная полиция

Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В частности, у одного из нарушителей уровень алкоголя в крови превышал допустимую норму более чем в 14 раз.



Его остановили утром 23 февраля на Московском проспекте за нарушение ПДД. В ходе общения инспекторы обнаружили у водителя автомобиля ВАЗ явные признаки алкогольного опьянения. Осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора Drager, результат которого составил 2.86 промилле алкоголя в крови.



На нарушителя патрульные составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Напомним, с 19 по 20 февраля патрульные остановили 37 водителей, которые управляли транспортными средствами в стадии алкогольного опьянения. В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы.

Читайте также: