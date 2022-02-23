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23.02.2022  10:31   Виталий Хиневич

Нагрузка на семейных врачей в Украине возросла втрое

В 2021 году пик нагрузки на семейных врачей приходился на ноябрь.

Врач
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Вести".
 
Сообщается, что в 2021 году было зафиксировано 91,5 миллионов обращений украинцев на первичный прием к семейному доктору по электронной медицинской записи. 
 
В 2020 году их было лишь 31,7 миллионов обращений. Это значит, что за год загруженность семейных врачей выросла втрое. 
 
В прошлом году больше всего обращений к врачам, было зафиксировано в ноябре. По состоянию на февраль 2022 года договор с семейным врачом заключили 32,6 миллионов украинцев. Количество обращений к медицинским специалистам возросло из-за пандемии коронавирусной инфекции.
 
Напомним, электронный больничный могут открыть пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ или COVID-19 без визита к врачу. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, пациент так же может обратиться к врачу удаленно, чтобы тот предоставил рекомендации касаемо лечения.
 
По результатам онлайн-консультации медицинский работник сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до пяти дней. Данное заключение позволит открыть электронный больничный.
 
Источник:   Вести
 Тэги:  медицина, харьков
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