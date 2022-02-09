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09.02.2022  12:50   Виталий Хиневич

Стало известно, кто может открыть е-больничный без визита к врачу

Дистанционно можно открыть больничный на 5 дней.

Врач
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Вести".
 
Сообщается, что электронный больничный могут открыть пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ или COVID-19 без визита к врачу.
 
По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, пациент так же может обратиться к врачу удаленно, чтобы тот предоставил рекомендации касаемо лечения.
По результатам онлайн-консультации медицинский работник сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до пяти дней. Данное заключение позволит открыть электронный больничный.
 
 
Если болезнь не отступит после пяти дней, человек должен обратиться к семейному врачу на личный прием для пролонгации больничного и подобрать дальнейшие рекомендации, направленные на лечение недуга.
 
В Министерстве здравоохранения склоны полагать, что такой подход к лечебной практике позволит разгрузить врачей. Более того, минимизирует контакт других пациентов с людьми инфицированных коронавирусной инфекцией. 
 
Напомним, врачи Великобритании стали выявлять новые симптомы заболевания коронавирусной инфекцией. Инфицированные "Омикроном" пациенты клиники стали жаловаться на сухость кожи, которая схожа с экземой, также были случаи, когда кожа человека покрывалась волдырями и пятнами.
 
Источник:   Вести
 Тэги:  медицина, харьков
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