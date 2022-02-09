09.02.2022 13:02 Рита Парфенова

В Харькове 11-летняя девочка поссорилась с мамой и ушла из дома

Патрульные разыскали беглянку и вернули домой.

Сотрудники патрульной полиции вернули домой 11-летнюю девочку, которая покинула квартиру в Слободском районе Харькова после ссоры с мамой, передает РЕДПОСТ.



Ребенок ушел из дома на проспекте Героев Сталинграда вечером 8 февраля. В полицию обратилась обеспокоенная мать, которая рассказала, что поругалась со своей 11-летней дочкой, после чего ребенок ушла из дома. Самостоятельно разыскать дочь женщина не сумела и обратилась за помощью в полицию.



Патрульные отработали близлежащую территорию и нашли девочку на проспекте Гагарина. С ребенком все было в порядке. Патрульные провели с девочкой профилактическую беседу и привезли домой.

Напомним,15-летнюю девушку, жительницу Волчанска, которая 4 февраля ушла областной детской больницы на улице Клочковской в Харькове, на следующий день нашли в родном городе сотрудники сектора ювенальной превенции.