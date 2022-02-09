В Харькове 11-летняя девочка поссорилась с мамой и ушла из дома

Патрульные разыскали беглянку и вернули домой.
Сотрудники патрульной полиции вернули домой 11-летнюю девочку, которая покинула квартиру в Слободском районе Харькова после ссоры с мамой, передает РЕДПОСТ.
Ребенок ушел из дома на проспекте Героев Сталинграда вечером 8 февраля. В полицию обратилась обеспокоенная мать, которая рассказала, что поругалась со своей 11-летней дочкой, после чего ребенок ушла из дома. Самостоятельно разыскать дочь женщина не сумела и обратилась за помощью в полицию.
Патрульные отработали близлежащую территорию и нашли девочку на проспекте Гагарина. С ребенком все было в порядке. Патрульные провели с девочкой профилактическую беседу и привезли домой.
Напомним,15-летнюю девушку, жительницу Волчанска, которая 4 февраля ушла областной детской больницы на улице Клочковской в Харькове, на следующий день нашли в родном городе сотрудники сектора ювенальной превенции.
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Дела, запланированные на сегодня, вряд ли удастся закончить. Весь день будет возникать соблазн закрыть глаза на любые проблемы и заняться чем-либо приятным.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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