В Харькове разыскали подростка, сбежавшего из больницы

15-летнюю жительницу Волчанска нашли в родном городе.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нуцполиции, Утром 4 февраля в полицию поступило сообщение из областной детской больницы на улице Клочковской. Сотрудница учреждения заявила о том, что 15-летняя пациентка, жительница Волчанска, в девять часов утра 4 февраля ушла из больницы и до сих пор не вернулась.
Полицейские немедленно приступили к поискам несовершеннолетней. Правоохранители тщательно отработали места, где могла находиться беглянка, а также проверили, авто- и железнодорожный вокзалы, общественный транспорт.
5 февраля в 14:10 сотрудники сектора ювенальной превенции обнаружили девушку в городе Волчанске. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.
С несовершеннолетней проведена профилактическая беседа, и пациентка возвращена в больницу.
Напомним, 4 февраля правоохранители вернули домой подростка, которая ушла из дома, чтобы переночевать на кладбище.
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