    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове разыскали подростка, сбежавшего из больницы
06.02.2022  13:56   Рита Парфенова

В Харькове разыскали подростка, сбежавшего из больницы

15-летнюю жительницу Волчанска нашли в родном городе.

Криминал Харьков: найдена 15-летняя девочка, сбежавшая из больницы

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нуцполиции, Утром 4 февраля в полицию поступило сообщение из областной детской больницы на улице Клочковской. Сотрудница учреждения заявила о том, что 15-летняя пациентка, жительница Волчанска, в девять часов утра 4 февраля ушла из больницы и до сих пор не вернулась.

Полицейские немедленно приступили к поискам несовершеннолетней. Правоохранители тщательно отработали места, где могла находиться беглянка, а также проверили, авто- и железнодорожный вокзалы, общественный транспорт.

5 февраля в 14:10 сотрудники сектора ювенальной превенции обнаружили девушку в городе Волчанске. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

С несовершеннолетней проведена профилактическая беседа, и пациентка возвращена в больницу.

Напомним, 4 февраля правоохранители вернули домой подростка, которая ушла из дома, чтобы переночевать на кладбище.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  розыск, пропал без вести, полиция, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.02 Криминал и происшествия Под Харьковом матери вернули детей, которых она искала полгода 05.02 Криминал и происшествия В Харкове подросток решила переночевать на кладбище 05.02 Криминал и происшествия Мужчина из пригорода приехал в Харьков и пропал (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 