В Харкове подросток решила переночевать на кладбище

Несовершеннолетнюю беглянку разыскали и вернули домой полицейские.
4 февраля правоохранители разыскали 14-летнюю салтовчанку, передает РЕДПОСТ.
Об исчезновении девочки около пяти часов вечера заявил ее отец. Мужчина уточнил, что ребенок около часа назад пошел гулять и перестал выходить на связь.
На поиски девочки был нацелен весь личный состав райуправления. Приметы ребенка сообщили патрульным нарядам. Правоохранители оперативно отработали у ее друзей и знакомых.
В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение несовершеннолетней. Оказалось, девушка сначала гостила у подруги, а затем решила провести ночь на кладбище. Ее нашли на кладбище в Холодногорском районе города. Никаких противоправных событий с ней не произошло.
С ребенком и его родителями полицейские провели профилактическую беседу.
Ранее мы писали, что ушедшую в ночь девочку-подростка нашли только утром.
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