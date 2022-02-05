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05.02.2022  19:00   Рита Парфенова

В Харкове подросток решила переночевать на кладбище

Несовершеннолетнюю беглянку разыскали и вернули домой полицейские.

Криминал Харьков: 14-летняя подросток решила переночевать на кладбище

4 февраля правоохранители разыскали 14-летнюю салтовчанку, передает РЕДПОСТ.

Об исчезновении девочки около пяти часов вечера заявил ее отец. Мужчина уточнил, что ребенок около часа назад пошел гулять и перестал выходить на связь.

На поиски девочки был нацелен весь личный состав райуправления. Приметы ребенка сообщили патрульным нарядам. Правоохранители оперативно отработали у ее друзей и знакомых.

В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение несовершеннолетней. Оказалось, девушка сначала гостила у подруги, а затем решила провести ночь на кладбище. Ее нашли на кладбище в Холодногорском районе города. Никаких противоправных событий с ней не произошло.

С ребенком и его родителями полицейские провели профилактическую беседу.

Ранее мы писали, что ушедшую в ночь девочку-подростка нашли только утром.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  розыск, ребенок, пропал без вести, харьков
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