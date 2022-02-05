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05.02.2022  18:15   Рита Парфенова

Стрельба в Днепре: в ГБР прокомментировали отказ Рябчука от показаний

Государственное бюро расследований подтвердило отказ Рябчука от предыдущих показаний и опровергло информацию о его психологическом давлении.

Артемий Рябчук в суде

Об этом сообщил «Суспільному» пресс-секретарь территориального отделения ДБР в Полтаве Александр Белка.

В заявлении об отказе от предыдущих показаний Артемий Рябчук заявил, что давал предварительные показания под психологическим давлением. В ДБР говорят, что эта информация не соответствует действительности.

"Подозреваемый обратился к следователю с заявлением об отказе от предыдущих показаний. Но это никак не влияет на ход досудебного расследования. Ведь следствие владеет достаточным массивом доказательной базы. По поводу вроде бы психологического давления на подозреваемого - это не соответствует действительности. Следователи ДБР работают исключительно в пределах действия. больше всего, все следственные действия, которые проводили с подозреваемым работники ДБР, происходили с участием его защитника", - рассказал Александр Белка.

Досудебное расследование продолжается.

Подробности – в рубрике Стрельба в Днепре.

Источник:   Суспільне
 Тэги:  стрельба в днепре, рябчук, гбр, показания, нацгвардия, харьков
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