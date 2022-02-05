05.02.2022 17:10 Рита Парфенова

Мужчина из пригорода приехал в Харьков и пропал (фото)

В Харькове и области разыскивают 45-летнего Игоря Сенчука.



ПСО Милена

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ПСО «Милена», 45-летний Игорь Сенчук, житель села Высокополье Богодуховского района Харьковской области, 31 января в 6.20 выехал из дома в Харькова. В 19:00 выходил на связь и с того момента его местонахождение неизвестно. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки и черную шапку.



Игорь – среднего телосложения мужчина ростом около 180 см, с седыми волосами и серо-зелеными глазами. Особе приметы: шрамы на голове и ноге после операции.

Всех, кто имеет информацию о местонахлждении Игоря Сенчука, просьба обращаться по номерам 068-777-0-112 или 102.





Ранее мы писали о розыске 47-летнего Анатолия Еремина, жителя села Маховик Красноградского района Харьковской области. Анатолия, плотного мужчину с короткими волосами с сединой, видели в магазине 13 мая 2021 года. С тех пор он пропал.