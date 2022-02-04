04.02.2022 15:49 Дмитрий Колоней

Помогите найти: под Харьковом вышел из магазина и пропал мужчина (фото)

Под Харьковом разыскивают 47-летнего Анатолия Еремина.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Ангел", разыскивается житель села Маховик Красноградского района Харковской области Анатолий Геннадиевич Еремин. Анатолия - плотного мужчину с короткими волосами с сединой видели в магазине 13 мая 2021 года. С тех пор он пропал.

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Всех, кто имеет информацию, просьба обращаться по телефонам 068-11-00-911 ил 102.

Напомним, ранее мы писали, что в реке найден труп пропавшего без вести мужчины.