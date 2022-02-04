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04.02.2022  16:10   Виталий Хиневич

"Гормон любви" склонен вызывать сексуальную зависимость у мужчин

Команда ученых из Кипра и Швеции назвала неожиданную причину ненасытного сексуального аппетита у некоторых мужчин.

Объятия
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".
 
Сообщается, что мужчины с "гиперсексуальным расстройством" имеют значительно более высокий уровень окситоцина в организме. Окситоцин влияет на уровень доверия в семейных отношениях и оказывает влияние на сексуальное поведение партнеров.  Гормон вырабатывается во время сексуального возбуждения и способствует положительным эмоциям.
 
Новые исследования показали, что переизбыток  "гормона любви" может вызывать сексуальную зависимость у мужчин и влиять на их поведение.
 
ВОЗ описывает компульсивное расстройство сексуального поведения как "постоянную неспособность контролировать интенсивные, повторяющиеся сексуальные побуждения, приводящие к повторяющемуся сексуальному поведению. 
 
При этом секс становится главным акцентом в повседневной жизни человека. Более того, приводит к пренебрежению здоровьем, интересам, обязанностям и мешает жить полноценной жизнью. 
В это же время отмечается, что с сексуальной зависимостью у мужчин можно справиться без медикаментозного лечения. Когнитивно-поведенческая терапия поможет снизить уровень окситоцина в крови.
 
Напомним, в результате проведения исследований ученые назвали жидкости, которые инактивируют вирусы.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  медицина, исследования, харьков
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