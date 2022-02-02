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02.02.2022  13:10   Виталий Хиневич

Ученые рассказали, какие средства инактивируют вирусы

В результате проведения исследований ученые назвали жидкости, которые инактивируют вирусы.

Дезинфектор
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Medic.ua".
 
Сообщается, что в ходе эксперимента ученые Ганноверской медицинской школы и Рурского университета сделали заключение, которое помогло определить химические жидкости инактивирующие вирусы.
 
Средства, которые содержать помимо спирта ортофосфорную кислоту, способны успешно инактивировать как оболочные, так и безоболочковые вирусы.  Исследования данных химических соединений проводились со многими типами вируса, в том числе с вирусом гепатита Е.
 
 
В это же время отмечается, что нейтрализовать вирус могли дезинфицирующие средства, содержащие кроме спирта ортофосфорную кислоту. Спиртовые компоненты могут только растворить вирусную липидную оболочку, однако биологические активные частицы вируса остаются опасными для человека.
 
Напомним, в Южной Корее создали биодатчик для быстрого определения штамма COVID-19.
 
Источник:   Medic.ua
 Тэги:  медицина, харьков
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