02.02.2022 13:00 Евгений Клочко

Зеркальная дата 02.02.2022 поможет исполнить желания и привлечь деньги

"Альянс двоек" – 02.02.2022 – принесет изменения и мощную энергетику в жизнь, рассказала нумеролог и мастер Таро Наталья Ункель.

Она пояснила, что дата в сумме дает число 10, что говорит о колесе Фортуны. Таким образом, 2 февраля может стать самым успешным днем для многих людей.

"Надо фокусироваться только на хорошем. Многие люди путаются: они мечтают о хорошем, а в голове сидит программа негатива? и им не хватает энергии для достижения цели", – пояснила Ункель.

При этом, по словам нумеролога, желающие пожениться в этот день в будущем будут скандалить из-за желания взять управление в свои руки. В связи с этим она посоветовала не выбирать эту дату для свадьбы, а лучше насладиться общими интересами, например сходить в театр или на концерт.

Нумеролог и мастер космоэнергетики Лариса Середина добавила, что дата 02.02.2022 содержит в себе бесконечность, движение вперед и достижение цели. Однако, по ее словам, если быть уверенным, что произойдет неприятность, то так и случится.

"Лучше, конечно, записать, что вы хотите, и увидеть, как вы это получили, почувствовать, что вы при этом ощущаете. Если появится дискомфорт, поменяйте что-то, это желание, может быть, просто не ваше", – отметила Середина.

В конце месяца нас ждет еще одна важная дата — 22.02.2022. Это это дата-палиндром, которая читается одинаково слева направо и справа налево. Такие числа явление очень редкое — в нашем тысячелетии их насчитывается всего 60.

Ранее сообщалось, что 2 февраля (02.02.2022) и 22 февраля (22.02.2022) многие молодожёны выбрали для свадьбы, посчитав их не только красивыми, но и памятными, а может в чём-то даже магическими. Поэтому в отделах гражданской регистрации готовятся к большому наплыву новобрачных