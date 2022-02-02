В Харькове пенсионеры устроили давку за уцененными продуктами (видео)

Автор видео сказал, что люди дрались за просрочку, однако позже выяснилось, что это были уцененные товары.
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Можно собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости. День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу позитива.
Утром ожидается снег, который после полудня должен ослабнуть, а ближе к вечеру ему на смену придет мелкий дождь со снегом.
Ежегодно 2 февраля американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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