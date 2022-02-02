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02.02.2022  12:42   Евгений Клочко

В Харькове пенсионеры устроили давку за уцененными продуктами (видео)

Автор видео сказал, что люди дрались за просрочку, однако позже выяснилось, что это были уцененные товары.

 
В Харькове в супермаркете "Класс", расположенном на Салтовском шоссе, пожилые люди устроили давку за просроченными товарами. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "Труха".
 
"Это "Класс" – супермаркет, акция называется. Посреди магазина поставили тачку, народ бьется за просрочку", – комментирует происходящее автор видео.
 
Позже администраторы канала обновили информацию и добавили, что пенсионеры разбирали не просроченные товары, а уцененные.
 
Ранее сообщалось, что из-за цен на газ украинцы могут остаться без основных продуктов питания.
 

 

Тэги:  продукты питания, харьков
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