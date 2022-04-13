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13.04.2022  14:46   Виталий Хиневич

Рост цен на продукты питания в Украине: что и насколько подорожало

Государственная служба статистики Украины предоставила информацию о средних ценах на продукты питания в марте 2022 года.

Продукты питания
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «РБК-Украина».
 
Сообщается, что на протяжении последнего месяца больше всего подорожали овощи. 
 
По данным статистического ведомства, по сравнению с февралем лук подорожал на 33,7% до 19,4 гривен за килограмм, морковь - на 27,3% до 20,1 гривен за килограмм, картофель - на 22,6% до 11,7 гривен за килограмм. Крупа гречневая подорожала 11,4% до 54,2 гривен за килограмм.
 
Свинина подорожала на 5,7% до 130,6 гривен за килограмм, сало - на 8,5% до 116,4 гривен за килограмм, рыба мороженая на 8,2% до 114,5 гривен за килограмм.
 
В это же время отмечается, что сигареты премиум-класса подорожали на 1,2% до 71,5 гривен за пачку.
 
Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  экономика, продукты питания
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