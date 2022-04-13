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13.04.2022  15:24   Дмитрий Колоней

Идет ремонт трубопроводов во всех районах Харькова

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Как сообщает РЕДПОСТ, за прошедшие сутки бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» устранили четыре повреждения на трубопроводах и привели в порядок четыре смотровых колодца. Работы по ремонту и восстановлению поврежденных участков трубопроводов продолжаются почти во всех районах города.
 
Кроме того, лаборатория санэпидконтроля ежедневно исследует качество воды. На сегодня она соответствует всем гигиеническим нормам.
 
Напомним, что для оперативного выполнения ремонтных работ горожан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место аварии, точный адрес и номер телефона заявителя для уточнения.
 
Информацию принимают круглосуточно по тел.: 15-33.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  волда, ремонт, харьков
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