13.04.2022 15:42 Дмитрий Колоней

Ножом в живот: под Харьковом отец напал на сына

В пригороде Харькова разыгралась семейная трагедия.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Полицию, 11 апреля 2022 года к полицейским Харьковского РУП №1 обратились медики, проинформировав, что из Безлюдовки в Харьковскую областную клиническую больницу доставили 37-летнего местного жителя с проникающим ранением брюшной полости.

Группа реагирования патрульной полиции и СОГ выяснили, что между 59-летним мужчиной и пострадавшим по месту жительства возник конфликт на бытовой почве. Отец схватил со стола кухонный нож и ударил сына.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 12 апреля 2022 года правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления. Виноаному грозит срок до 8 лет за решеткой.