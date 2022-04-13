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13.04.2022  15:42   Дмитрий Колоней

Ножом в живот: под Харьковом отец напал на сына

В пригороде Харькова разыгралась семейная трагедия.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 11 апреля 2022 года к полицейским Харьковского РУП №1 обратились медики, проинформировав, что из Безлюдовки в Харьковскую областную клиническую больницу доставили 37-летнего местного жителя с проникающим ранением брюшной полости.
 
Группа реагирования патрульной полиции и СОГ выяснили, что между 59-летним мужчиной и пострадавшим по месту жительства возник конфликт на бытовой почве. Отец схватил со стола кухонный нож и ударил сына.
 
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 12 апреля 2022 года правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления. Виноаному грозит срок до 8 лет за решеткой.
 
Тэги:  покушение, ударил ножом, харьков, убийство
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