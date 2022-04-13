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13.04.2022  16:19   Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики восстанавливают разрушенные коллекторы

Бригады «Харьковводоканала» проводят аварийно-ремонтные работы на сетях водоотведения во всех районах города.

Харьковские коммунальщики восстанавливает разрушенные коллекторы
 
Как сообщает РЕДПОСТ, по информации начальника Шевченковского районного эксплуатационного участка Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Виталий Силенко, недавно аварийщики восстановили сеть, принимающую стоки от нескольких многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры Алексеевского жилого массива.
 
Был отремонтирован поврежденный канализационный коллектор диаметром 500 мм. и переложены 5 м. сети водоотведения. Также заменили врезки и провели профилактические мероприятия на трубопроводе глубиной залегания более 6 м. Не смотря на ремонт, жильцам не отключали услуги водоотведения и водоснабжения.
 
Виталий Силенко сообщил, что бригады комплекса «Харьковводоотведение» ежедневно проводят профилактические чистки наружных трубопроводов, устраняют закупорки на сетях водоотведения, выезжают на все заявки. Бригады районных эксплуатационных участков прилагают все усилия, чтобы в городе не было проблем с отводом стоков.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, ремонт коллекторов, харьков
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