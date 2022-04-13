13.04.2022 16:19 Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики восстанавливают разрушенные коллекторы

Бригады «Харьковводоканала» проводят аварийно-ремонтные работы на сетях водоотведения во всех районах города.

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации начальника Шевченковского районного эксплуатационного участка Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Виталий Силенко, недавно аварийщики восстановили сеть, принимающую стоки от нескольких многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры Алексеевского жилого массива.

Был отремонтирован поврежденный канализационный коллектор диаметром 500 мм. и переложены 5 м. сети водоотведения. Также заменили врезки и провели профилактические мероприятия на трубопроводе глубиной залегания более 6 м. Не смотря на ремонт, жильцам не отключали услуги водоотведения и водоснабжения.

Виталий Силенко сообщил, что бригады комплекса «Харьковводоотведение» ежедневно проводят профилактические чистки наружных трубопроводов, устраняют закупорки на сетях водоотведения, выезжают на все заявки. Бригады районных эксплуатационных участков прилагают все усилия, чтобы в городе не было проблем с отводом стоков.