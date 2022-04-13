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13.04.2022  16:33   Виталий Хиневич

Бесплатное жилье для беженцев в Европе: где найти подходящие варианты украинцам

Для украинцев доступен ряд сервисов, которые помогут найти жилье за границей.

Беженцы
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ТСН».
 
Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину, за пределы страны выехало более 4,5 миллионов граждан. Для людей, которые находятся в поиске бесплатного жилья за границей, доступен ряд сервисов.
 
Наибольшее количество беженцев из Украины уехало именно в соседнюю Польшу. Наибольшее количество беженцев из Украины уехало именно в соседнюю Польшу. Жители Польши активно поддерживают беженцев из Украины. Именно для них доступен сайт UkraineSupport, который поможет найти варианты жилья.
 
В Германии целые семьи предлагают украинцам возможность бесплатного жилья. Например, найти убежище в городе Рандерзакер (Бавария) можно на сайте Потребность. Подать заявление на получение жилья можно даже в том случае, если вы находитесь в Украине и только планируете временно переезжать в Германию.
 
Также можно найти предложения бесплатного проживания в других городах Германии. В частности, сделать это можно на портале Unterfunft-Ukraine.
 
В Чехии волонтеры создали специальный телеграмм-канал, где можно найти актуальную информацию о бесплатном жилье для украинских беженцев. Волонтеры помогают не только с поиском убежища, но и затем информируют украинцев о правилах жизни в стране. Для этого был создан даже благотворительный фонд.
 
Если вы уехали в Болгарию с детьми и ищете убежищ, стоит обратить внимание на детский лагерь "Морские Дюны", где до 31 мая предоставляют бесплатное жилье всем беженцам из Украины. Также к проживанию прилагается трехразовое питание. Вам нужно будет только заплатить за автобус к месту (около 75 евро), но дети до 2 лет могут ехать бесплатно.
 
В Литве волонтеры Pelėdos запустили особую инициативу, чтобы помочь беженцам из Украины найти бесплатное жилье в стране. На сайте нужно зарегистрироваться, после чего с украинцем должны связаться волонтеры и предоставить необходимые консультации, помочь найти временное убежище. На этом ресурсе можно найти владельцев жилья, которые готовы предоставить его украинцам бесплатно.
 
Если вы ищете убежища и не можете его найти, можно попытаться попроситься к небезразличным людям на сайте Host4Ukraine. Здесь нужно зарегистрироваться, описать местонахождение и предоставить другую нужную информацию. Если владелец жилья может вас приютить, он связывается с беженцем и обсуждает детали.
 
На сервисе Airbnb украинские беженцы могут найти жилье, в том числе бесплатное, в разных европейских странах и даже в США.
 
Найти предложения бесплатного проживания от жителей Европы можно также на сайте Shelter for Ukraine. Предложения от отелей, которые могут временно принять украинцев, публикуются на специальном портале Hospitality Helps. Здесь собраны отели из 43 стран мира. А проживать бесплатно беженцы могут до пяти ночей.
 
Заявки от владельцев жилья, желающих помочь украинцам, собирают на сайте Ukraine Take Shelter. Предложения здесь собраны из разных стран мира, а украинцам нужно всего-навсего ввести в поиске нужную страну, выбрать вариант и связаться с владельцем для обсуждения деталей.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  агрессия россии, жилье
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