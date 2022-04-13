13.04.2022 16:33 Виталий Хиневич

Бесплатное жилье для беженцев в Европе: где найти подходящие варианты украинцам

Для украинцев доступен ряд сервисов, которые помогут найти жилье за границей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ТСН».

Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину, за пределы страны выехало более 4,5 миллионов граждан. Для людей, которые находятся в поиске бесплатного жилья за границей, доступен ряд сервисов.

Наибольшее количество беженцев из Украины уехало именно в соседнюю Польшу. Наибольшее количество беженцев из Украины уехало именно в соседнюю Польшу. Жители Польши активно поддерживают беженцев из Украины. Именно для них доступен сайт UkraineSupport , который поможет найти варианты жилья.

В Германии целые семьи предлагают украинцам возможность бесплатного жилья. Например, найти убежище в городе Рандерзакер (Бавария) можно на сайте Потребность . Подать заявление на получение жилья можно даже в том случае, если вы находитесь в Украине и только планируете временно переезжать в Германию.

Также можно найти предложения бесплатного проживания в других городах Германии. В частности, сделать это можно на портале Unterfunft-Ukraine

В Чехии волонтеры создали специальный телеграмм-канал , где можно найти актуальную информацию о бесплатном жилье для украинских беженцев. Волонтеры помогают не только с поиском убежища, но и затем информируют украинцев о правилах жизни в стране. Для этого был создан даже благотворительный фонд.

Если вы уехали в Болгарию с детьми и ищете убежищ, стоит обратить внимание на детский лагерь "Морские Дюны", где до 31 мая предоставляют бесплатное жилье всем беженцам из Украины. Также к проживанию прилагается трехразовое питание. Вам нужно будет только заплатить за автобус к месту (около 75 евро), но дети до 2 лет могут ехать бесплатно.

В Литве волонтеры Pelėdos запустили особую инициативу, чтобы помочь беженцам из Украины найти бесплатное жилье в стране. На сайте нужно зарегистрироваться, после чего с украинцем должны связаться волонтеры и предоставить необходимые консультации, помочь найти временное убежище. На этом ресурсе можно найти владельцев жилья, которые готовы предоставить его украинцам бесплатно.

Если вы ищете убежища и не можете его найти, можно попытаться попроситься к небезразличным людям на сайте Host4Ukraine . Здесь нужно зарегистрироваться, описать местонахождение и предоставить другую нужную информацию. Если владелец жилья может вас приютить, он связывается с беженцем и обсуждает детали.

На сервисе Airbnb украинские беженцы могут найти жилье, в том числе бесплатное, в разных европейских странах и даже в США.

Найти предложения бесплатного проживания от жителей Европы можно также на сайте Shelter for Ukraine . Предложения от отелей, которые могут временно принять украинцев, публикуются на специальном портале Hospitality Helps . Здесь собраны отели из 43 стран мира. А проживать бесплатно беженцы могут до пяти ночей.

Заявки от владельцев жилья, желающих помочь украинцам, собирают на сайте Ukraine Take Shelter . Предложения здесь собраны из разных стран мира, а украинцам нужно всего-навсего ввести в поиске нужную страну, выбрать вариант и связаться с владельцем для обсуждения деталей.