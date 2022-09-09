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09.09.2022  16:26   Дмитро Колонєй

В Україні нове житло стане більш доступним

В парламенті України схвалено новий законопроект.

Стане більш доступним нове житло в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Верховну Раду, у першому читанні прийнято законопроєкт 7683 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому.

Які зміни вносить новий закон:

  1. Звільнення від сплати ПДФО операцій із продажу житла та інших об’єктів будівництва, у тому числі незавершених, якщо майнове право на них зареєстровано на користь покупця та за них сплачено хоча б частково. ПДФО сплачується з різниці між сумами купівлі та продажу.
  2. Запровадження касового методу (податок стягується лише за наявності доходу) для забудовників та девелоперів для визначення податкових зобов’язань з ПДВ щодо операцій з об’єктами нерухомості, які будуть збудовані в майбутньому.
  3. Включення до переліку операцій з «першого постачання житла» також операції з купівлі-продажу неподільного житлового об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта житлової нерухомості.

 

Источник:   Верховна Рада
 Тэги:  жилье, стоимость, украина
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