09.09.2022 16:26 Дмитро Колонєй
В Україні нове житло стане більш доступним
В парламенті України схвалено новий законопроект.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Верховну Раду, у першому читанні прийнято законопроєкт 7683 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому.
Які зміни вносить новий закон:
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Звільнення від сплати ПДФО операцій із продажу житла та інших об’єктів будівництва, у тому числі незавершених, якщо майнове право на них зареєстровано на користь покупця та за них сплачено хоча б частково. ПДФО сплачується з різниці між сумами купівлі та продажу.
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Запровадження касового методу (податок стягується лише за наявності доходу) для забудовників та девелоперів для визначення податкових зобов’язань з ПДВ щодо операцій з об’єктами нерухомості, які будуть збудовані в майбутньому.
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Включення до переліку операцій з «першого постачання житла» також операції з купівлі-продажу неподільного житлового об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта житлової нерухомості.
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