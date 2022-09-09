09.09.2022 16:10 Віталій Хінєвіч

У Харкові два тролейбусних маршрути курсуватимуть зі змінами

Дане рішення пов’язано з аварійним ремонтом тролейбусної контактної мережі.



У Харкові два тролейбусних маршрути курсуватимуть зі змінами



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що рух тролейбусів по пр. Олександрівському, на ділянці від вул. Садовопаркової до вул. Дванадцятого Квітня, буде заборонено з 12:00 до 14:00 у неділю, 11 вересня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з аварійним ремонтом тролейбусної контактної мережі.

У цей час тролейбуси курсуватимуть таким чином:

№3 : розворотне коло «вул. Університетська» - пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – вул. Садовопаркова - вул. Харківських Дивізій – розворотне коло «Парк «Зустріч»;

: розворотне коло «вул. Університетська» - пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – вул. Садовопаркова - вул. Харківських Дивізій – розворотне коло «Парк «Зустріч»; №7: розворотне коло «Східне» – вул. Плиткова – пр. Героїв Харкова – б-р Богдана Хмельницького – вул. Танкопія – вул. Ощепкова – ст. м. «Армійська»; у зворотному напрямку: ст. м. «Армійська» – пр. Героїв Харкова – вул. Плиткова – розворотне коло «Східне».