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09.09.2022  16:05   Віталій Хінєвіч

Тримала за руку невтішного батька: у Харкові нагородили поліцейську

Очільник МВС Денис Монастирський нагородив поліцейську Валерію Донець.

Валерія Донець
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
20 липня поточного року, окупанти здійснили обстріл Харкова. Внаслідок цього загинули люди, серед яких був і 13-річний хлопчик.
 
Журналіст Роман Цаплієнко у своєму телеграм-каналі повідомив, що батько загиблої дитини понад 2 години читав над тілом сина молитви і тримав його за руку.
 
Валерія Донець одна з перших прибула на місце обстрілу та надала психологічну підтримку чоловікові, який втратив свого сина.
 
За мужність, виявлену при виконанні службових обов’язків, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський відзначив інспекторку ювенальної превенції Головного управління поліції в Харківській області Валерію Донець цінним подарунком — наручним годинником.
 
Харків
 
 «Поліцейські надають не тільки правоохоронну допомогу, а й психологічну. Усі ми люди, і тут якраз поліцейська проявила себе, як людина», — сказав міністр.
 
Нагадаємо, 20 липня близько 9:30 ранку окупанти обстріляли Київський район м. Харкова. Попередньо, обстріл здійснювався з реактивних систем залпового вогню «Ураган».
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харьков, награждение
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