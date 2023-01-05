05.01.2023 19:00 Дмитро Колонєй

Троє комунальників Харкова нагороджені відзнаками Міністерства оборони (фото)

Працівникам КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харкова вручені нагороди «За сприяння Збройним Силам України».



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, троє працівників КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» були нагороджені відзнаками Міністерства оборони «За сприяння Збройним Силам України».

Нагороди отримали водії Володимир Семененко та Вадим Толстиков, а також газоелектрозварювальник Володимир Мінка, які не покинули роботу з перших днів війни і самовіддано працюють зараз.

Як зазначив міський голова Ігор Терехов на церемонії вручення, з перших днів війни комунальники не залишили своїх постів: «Я бачив, як вивозили сміття, а довкола летіли уламки».

Слова подяки комунальникам також передав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

У свою чергу директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко наголосив, що підприємство функціонує безперебійно, і жодні повітряні тривоги та загрози бомбардувань не завадять його роботі.

«Працівники КВПВ сумлінно виконують свою роботу, дбаючи про чистоту Харкова, і нагород заслуговують усі наші робітники», - зазначив Олексій Артикуленко.