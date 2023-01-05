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05.01.2023  19:00   Дмитро Колонєй

Троє комунальників Харкова нагороджені відзнаками Міністерства оборони (фото)

Працівникам КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харкова вручені нагороди «За сприяння Збройним Силам України».


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, троє працівників КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» були нагороджені відзнаками Міністерства оборони «За сприяння Збройним Силам України». 
 
Нагороди отримали водії Володимир Семененко та Вадим Толстиков, а також газоелектрозварювальник Володимир Мінка, які не покинули роботу з перших днів війни і самовіддано працюють зараз.
 
Як зазначив міський голова Ігор Терехов на церемонії вручення, з перших днів війни комунальники не залишили своїх постів: «Я бачив, як вивозили сміття, а довкола летіли уламки».
 
Слова подяки комунальникам також передав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
 
Нагороджені відзнаками Міністерства оборони троє комунальників Харкова
 
У свою чергу директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко наголосив, що підприємство функціонує безперебійно, і жодні повітряні тривоги та загрози бомбардувань не завадять його роботі.
 
Нагороджені відзнаками Міністерства оборони троє комунальників Харкова
 
«Працівники КВПВ сумлінно виконують свою роботу, дбаючи про чистоту Харкова, і нагород заслуговують усі наші робітники», - зазначив Олексій Артикуленко.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що харківські комунальник вивезли мільйони кубометрів сміття за 2022 рік.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  награждение, игорь терехов, харьков
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