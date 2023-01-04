04.01.2023 21:52 Василь Голосний

Харків'янам вручили нагороди Міністерства оборони України (фото)

Урочистий прийом з нагоди вручення відзнак Міністерства оборони України відбувся 4 січня у Харкові.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Серед нагороджених - голови районних адміністрацій, працівники комунальних підприємств, а також АТ «Харківміськгаз» та АТ «Харківобленерго».

У заході взяв участь міський голова Ігор Терехов. Він привітав присутніх зі святами і подякував їм за все, що вони зробили для забезпечення життєдіяльності міста з перших днів повномасштабного вторгнення рф. Зокрема, він відзначив героїзм комунальних служб, енергетиків та газовиків, які продовжували виконувати свою роботу під час ворожих обстрілів.

«Саме завдяки вам тримається місто Харків. Саме завдяки таким людям, як ви, ми переможемо. І після нашої перемоги, засукавши рукава, всі разом відбудовуватимемо та відновлюватимемо наше місто та Україну. Величезні слова подяки за ваш щоденний подвиг!» - наголосив мер.

Відзнаки Міністерства оборони України - нагрудний знак «Знак пошани» та медаль «За сприяння Збройним Силам України» - разом з Ігорем Тереховим вручив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник. Він подякував представникам міської влади та працівникам сфери житлово-комунального господарства за те, що в таких непростих умовах вони забезпечують харків'ян усіма необхідними послугами, оперативно ліквідовують наслідки обстрілів та продовжують підтримувати чистоту на вулицях Харкова.

Також відзнакою Міністерства оборони України «Знак пошани» був нагороджений міський голова Ігор Терехов.

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