09.09.2022 16:35 Віталій Хінєвіч

У додатку Дія можна подати заявку на всиновлення дитини

Один з перших кроків до усиновлення — подання заяви, щоб зареєструватися у кандидати.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.

Повідомляється, що відтепер подати заяву на всиновлення можна онлайн за 30 хвилин, безоплатно, без черг та абсолютно прозоро.

Варто зазначити, що співробітники служби у справах дітей опрацюють заяву, перевірять житлові умови. Якщо все добре — усиновлювачів очікує подальша реєстрація на статус кандидата.

Для заповнення заяви можна перейти за посиланням