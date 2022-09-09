    
Главная Новини Харкова Армія Загарбник розповів про оточення під Харковом (відео)
09.09.2022  16:59   Дмитро Колонєй

Загарбник розповів про оточення під Харковом (відео)

Нову телефонну розмову окупанта під Харковом перехопила воєнна розвідка України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, військовий окупаційної армії, знаходячись в Харківській області, розповідає про те, що ЗСУ взяли їх в кільце, а допомоги, скоріш за все, не буде. 

 

Тэги:  агрессия россии, окружение, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.09 Надзвичайні події Поранено 3-річну дитину під час денного обстрілу Харкова (фото) 09.09 Надзвичайні події У Балаклії ДБР розпочало виявляти помічників окупантів 09.09 Надзвичайні події Під Харковом чоловік допомагав ворогові (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 