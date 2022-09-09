09.09.2022 17:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові трамвайні маршрути тимчасово змінять шлях прямування

Дане рішення пов’язано з аварійним ремонтом трамвайної колії.



У Харкові трамвайні маршрути тимчасово змінять шлях прямування



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що рух трамваїв на вузлі вул. Академіка Павлова/вул. Семиградська буде заборонено з 10:00 до 14:00 у неділю, 11 вересня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з аварійним ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№8 (частина 1) : розворотне коло «602 мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

: розворотне коло «602 мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»; №8 (частина 2) : розворотне коло «вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - вул. Плеханівська - зупиночний пункт «вул. Польова» (висадка пасажирів) - зупиночний пункт «вул. Молодої Гвардії» (посадка пасажирів) - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Героїв Сталінграда - розворотне коло «вул. Одеська»;

: розворотне коло «вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - вул. Плеханівська - зупиночний пункт «вул. Польова» (висадка пасажирів) - зупиночний пункт «вул. Молодої Гвардії» (посадка пасажирів) - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Героїв Сталінграда - розворотне коло «вул. Одеська»; №27, 28: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - ст. м. «Героїв Праці».

Нагдаємо, у Харкові два тролейбусних маршрути курсуватимуть зі змінами.