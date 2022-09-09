09.09.2022 17:05 Віталій Хінєвіч
У Харкові трамвайні маршрути тимчасово змінять шлях прямування
Дане рішення пов’язано з аварійним ремонтом трамвайної колії.
У Харкові трамвайні маршрути тимчасово змінять шлях прямування
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Повідомляється, що рух трамваїв на вузлі вул. Академіка Павлова/вул. Семиградська буде заборонено з 10:00 до 14:00 у неділю, 11 вересня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з аварійним ремонтом трамвайної колії.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
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№8 (частина 1): розворотне коло «602 мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
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№8 (частина 2): розворотне коло «вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - вул. Плеханівська - зупиночний пункт «вул. Польова» (висадка пасажирів) - зупиночний пункт «вул. Молодої Гвардії» (посадка пасажирів) - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Героїв Сталінграда - розворотне коло «вул. Одеська»;
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№27, 28: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - ст. м. «Героїв Праці».
Нагдаємо, у Харкові два тролейбусних маршрути курсуватимуть зі змінами.
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