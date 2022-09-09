    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Балаклії ДБР розпочало виявляти помічників окупантів
09.09.2022  17:40   Віталій Хінєвіч

У Балаклії ДБР розпочало виявляти помічників окупантів

Після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області, працівники ДБР розпочали в населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії.

ДБР
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДБР.
 
Повідомляється, що метою заходів є унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак.
 
Працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці.
 
ДБР неодноразово наголошувало, що всі тимчасово окуповані території найближчим часом будуть звільнені, а колаборанти та зрадники будуть притягнуті до суворої відповідальності.
 
Нагадаємо, у Харківській області окупанти залякують населення.
 
Источник:   ДБР
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.09 Надзвичайні події Поранено 3-річну дитину під час денного обстрілу Харкова (фото) 09.09 Армія Загарбник розповів про оточення під Харковом (відео) 09.09 Надзвичайні події Під Харковом чоловік допомагав ворогові (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 