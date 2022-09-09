09.09.2022 17:40 Віталій Хінєвіч

У Балаклії ДБР розпочало виявляти помічників окупантів

Після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області, працівники ДБР розпочали в населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДБР.

Повідомляється, що метою заходів є унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак.

Працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці.

ДБР неодноразово наголошувало, що всі тимчасово окуповані території найближчим часом будуть звільнені, а колаборанти та зрадники будуть притягнуті до суворої відповідальності.