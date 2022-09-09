09.09.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області окупанти залякують населення

Не маючи успіхів на фронті, російська армія продовжує чинити терор проти наших людей у тилу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Дергачівську міську раду.

Повідомляється, що ворог залякує мешканців Козачої Лопані та інші тимчасово окуповані населені пункти.

«Ми постійно отримуємо інформацію про акти насилля і залякування місцевого населення у Козачій Лопані та інших окупованих населених пунктах громади. До того ж гуманітарна ситуація у Козачолопанському, Токарівському та Проходівському округах є вкрай складною, а організація «зелених» коридорів не є можливою. Уся надія на наших захисників, які щодня ведуть важкі бої за звільнення окупованих територій»,- розповіли в Дергачівській міській раді.