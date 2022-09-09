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09.09.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області окупанти залякують населення

Не маючи успіхів на фронті, російська армія продовжує чинити терор проти наших людей у тилу.

Залякування
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Дергачівську міську раду.
 
Повідомляється, що ворог залякує мешканців Козачої Лопані та інші тимчасово окуповані населені пункти.
 
«Ми постійно отримуємо інформацію про акти насилля і залякування місцевого населення у Козачій Лопані та інших окупованих населених пунктах громади. До того ж гуманітарна ситуація у Козачолопанському, Токарівському та Проходівському округах є вкрай складною, а організація «зелених» коридорів не є можливою. Уся надія на наших захисників, які щодня ведуть важкі бої за звільнення окупованих територій»,- розповіли в Дергачівській міській раді.
 
Нагадаємо, у Харкові та області розслідують наслідки нічних обстрілів.
 
Источник:   Дергачівська міська рада
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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