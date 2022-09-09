09.09.2022 11:35 Віталій Хінєвіч

Харків'ян запрошують на кіносеанси

Кінопокази проходитимуть на безоплатній основі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ТРЦ "Nikolsky".

Повідомляється, що в ТРЦ "Nikolsky" для всіх бажаючих проходитиме показ фільмів «Нікчемний я» та «Поліцейська академія 2».

Кінопокази пройдуть за наступним графіком:

10 вересня о 14:00 - «Нікчемний я»;

11 вересня о 17:00 - «Поліцейська академія 2».

«Хто вже був на наших кінопоказах знає, що буде багато сміху та гарного настрою. Нагадуємо, що вхід вільний, а з собою можна брати їжу та напої, каримати та підстилки»,- розповіли в ТРЦ "Nikolsky".