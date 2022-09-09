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09.09.2022  11:35   Віталій Хінєвіч

Харків'ян запрошують на кіносеанси

Кінопокази проходитимуть на безоплатній основі.

Кіно Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ТРЦ "Nikolsky".
 
Повідомляється, що в ТРЦ "Nikolsky" для всіх бажаючих проходитиме показ фільмів «Нікчемний я» та «Поліцейська академія 2».
 
Кінопокази пройдуть за наступним графіком:
 
  • 10 вересня о 14:00 - «Нікчемний я»;
  • 11 вересня о 17:00 - «Поліцейська академія 2».
«Хто вже був на наших кінопоказах знає, що буде багато сміху та гарного настрою. Нагадуємо, що вхід вільний, а з собою можна брати їжу та напої, каримати та підстилки»,- розповіли в ТРЦ "Nikolsky".
 
Нагадаємо, харків’ян запрошують взяти участь в спортивному марафоні.
 
Источник:   ТРЦ "Nikolsky"
 Тэги:  харьков, кино
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