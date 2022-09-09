Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 54 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 81 випадок зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 842 особи. Одужало 301 093 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 655 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
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