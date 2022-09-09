09.09.2022 11:36 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 54 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 81 випадок зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 842 особи. Одужало 301 093 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 655 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 63 осіб (із них 54 - мешканці міста Харкова). 13 осіб захворіли у Лозівському, 2 - в Богодухівському, 2 - у Красноградському, 1 - у Чугуєвському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 8 вересня.