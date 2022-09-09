09.09.2022 12:05 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники провели великий обсяг робіт на водоводах

Комунальники продовжують проводити ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що у четвер, 8 серпня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 15 пошкоджень на водоводах та упорядкували 10 оглядових колодязів.

Зокрема, великий обсяг відновлювальних робіт було проведено у Шевченківському районі, де ремонтники ліквідували шість пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання.

«По два пошкодження на водоводах оперативно усунули на вул. Дерев'янка та пр. Перемоги. Ще одну аварійну ситуацію було ліквідовано на вул. Людвіга Свободи, а на вул. Ахсарова капітально відремонтували ввід до будинку. Напередодні проведення ремонтних робіт детально відпрацьовуємо майбутні злагоджені дії для того, щоб якомога оперативніше, але при цьому якісно реставрувати трубопроводи. Також планомірно готуємо водопровідне господарство до експлуатації в осінньо-зимовий період, а в разі виникнення екстрених ситуацій негайно реагуємо», - підсумував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району Андрій Целогородцев.

Сьогодні, 9 серпня, бригадами АВР КП «Харківводопостачання» заплановано проведення ремонтних робіт на 15 пошкоджених ділянках водоводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час», – наголошують на КП «Харківводоканал».