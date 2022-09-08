08.09.2022 10:52 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 8 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 51 випадок зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 88 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 761 особи. Одужало 301 082 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 585 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 65 осіб (із них 51 - мешканці міста Харкова). 15 осіб захворіли у Лозівському, 5 - в Богодухівському, 2 - у Чугуївському, 1 - в Ізюмському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 7 вересня.