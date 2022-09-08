Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 8 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 51 випадок зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 88 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 761 особи. Одужало 301 082 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 585 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
Комментариев: 0
Намагайтеся зайвий раз не лізти в чужі справи, навіть із найкращих спонукань. На цьому ґрунті сьогодні легко може розгорітися конфлікт.
Ясному ранку у Харкові прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Без опадів.
Міжнародний день солідарності журналістів було засновано 1958 року в Бухаресті, на 4 конгресі міжнародної організації журналістів.
влажность:
давление:
ветер: