Про обстріл Харкова розповів Ігор Терехов (доповнено)

Вранці 8 вересня окупанти обстріляли один із районів Харкова.
Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«Обстрел Немышлянского района. Предварительно из РСЗО. О пострадавших и разрушениях информация уточняется», – написав він.
Мешканців міста просять знаходитися в укриттях.
Пізніше мер повідомив нові подробиці обстрілу. За його словами, військові рф обстріляли два райони Харкова: Немишлянський та Індустріальний.
«Также под вражеским огнем Индустриальный район. Предварительно два «прилета». Один в административное здание. По второму информация уточняется», – написав він.
Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, близько опівночі 8 вересня ворог вдарив ракетами по Салтівському та Холодногірському районах Харкова.
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