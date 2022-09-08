08.09.2022 10:17 Рита Парфенова

Про обстріл Харкова розповів Ігор Терехов (доповнено)

Вранці 8 вересня окупанти обстріляли один із районів Харкова.



РЕДПОСТ

Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Обстрел Немышлянского района. Предварительно из РСЗО. О пострадавших и разрушениях информация уточняется», – написав він.

Мешканців міста просять знаходитися в укриттях.

Пізніше мер повідомив нові подробиці обстрілу. За його словами, військові рф обстріляли два райони Харкова: Немишлянський та Індустріальний.

«Также под вражеским огнем Индустриальный район. Предварительно два «прилета». Один в административное здание. По второму информация уточняется», – написав він.

Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, близько опівночі 8 вересня ворог вдарив ракетами по Салтівському та Холодногірському районах Харкова.