Подробиці ракетних ударів по Харкову вночі 8 вересня

Близько опівночі 8 вересня ворог в черговий раз вдарив ракетами по Харкову.
2 удари прийшлось по об'єктам виробничої інфраструктури. 12-ї ночі ракетні удари по Харкову. Один у Салтівському районі, другий у Холодногірському. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 8 вересня.
У Салтівському районі Харкова внаслідок ракетного удару виникла пожежа відразу в 4-х осередках на загальній площі 50 кв.м. Рятувальники 5-ї, 11-ї та 18-ї пожежно-рятувальних частин відреагували оперативно, о 01:17 повністю ліквідувавши вогонь. Вибухом частково зруйнована чотириповерхова адміністративна будівля. Жертв та постраждалих попередньо немає.
На іншому виробничому об'єкті, що у Холодногірському районі Харкова, пожежі внаслідок ракетного влучання не виникло. Проте відбулись масштабні руйнації чотириповерхової адміністративної будівлі. На місці події працювало 15 одиниць пожежно-рятувальної, аварійно-рятувальної та інженерної техніки, а також близько 50 осіб особового складу.
За словами голова ХОВА Олега Синєгубова ворог знову застосував ракети комплексу С-300.
На цю хвилину постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 7 вересня окупанти обстріляли Немишлянський район Харкова: є руйнування цивільної інфраструктури.
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