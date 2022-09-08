08.09.2022 08:27 Рита Парфенова

Внаслідок ворожої агресії в Харківській області поранено 8 людей, у тому числі 2-річна дитина

Протягом минулої доби ворог завдавав ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах області.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Після 2 години ночі від кількох ударів окупантів постраждали 2 жінок у Дергачівській громаді Харківського району. Постраждалих госпіталізували із вибуховими та осколковими пораненнями. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, виникли пожежі.



Крім того, протягом доби медики госпіталізували 2 людей у Чугуївському районі, 1 - Харківському, 3 - Ізюмському, серед них дитина 2 років. Стан постраждалих - середній.

Нагадаємо, близько опівночі 8 вересня ворог вдарив ракетами по Салтівському та Холодногірському районах Харкова.