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08.09.2022  08:27   Рита Парфенова

Внаслідок ворожої агресії в Харківській області поранено 8 людей, у тому числі 2-річна дитина

Протягом минулої доби ворог завдавав ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах області.

скорая помощь

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Після 2 години ночі від кількох ударів окупантів постраждали 2 жінок у Дергачівській громаді Харківського району. Постраждалих госпіталізували із вибуховими та осколковими пораненнями. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, виникли пожежі.

Крім того, протягом доби медики госпіталізували 2 людей у Чугуївському районі,  1 - Харківському, 3 - Ізюмському, серед них дитина 2 років. Стан постраждалих - середній.

Нагадаємо, близько опівночі 8 вересня ворог вдарив ракетами по Салтівському та Холодногірському районах Харкова.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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