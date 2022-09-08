Внаслідок ворожої агресії в Харківській області поранено 8 людей, у тому числі 2-річна дитина

Протягом минулої доби ворог завдавав ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах області.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Після 2 години ночі від кількох ударів окупантів постраждали 2 жінок у Дергачівській громаді Харківського району. Постраждалих госпіталізували із вибуховими та осколковими пораненнями. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, виникли пожежі.
Крім того, протягом доби медики госпіталізували 2 людей у Чугуївському районі, 1 - Харківському, 3 - Ізюмському, серед них дитина 2 років. Стан постраждалих - середній.
Нагадаємо, близько опівночі 8 вересня ворог вдарив ракетами по Салтівському та Холодногірському районах Харкова.
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