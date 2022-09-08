08.09.2022 08:50 Рита Парфенова

Про руйнування ракетними ударами важливих об’єктів Харкова розповіли в прокуратурі (фото)

Військові країни-агресора вночі обстріляли два райони Харкова.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

В ніч на 8 вересня військові рф завдали ракетного удару по Холодногірському району м. Харкова. Ракета влучила в адміністративну будівлю одного з підприємств, що призвело до її повного знищення. У Салтівському районі ворожа ракета влучила на територію виробництва.



Попередньо, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території бєлгородської області рф.

Нагадаємо, близько опівночі 8 вересня ворог вдарив ракетами по Салтівському та Холодногірському районах Харкова.