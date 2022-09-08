Про руйнування ракетними ударами важливих об’єктів Харкова розповіли в прокуратурі (фото)

Військові країни-агресора вночі обстріляли два райони Харкова.
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.
В ніч на 8 вересня військові рф завдали ракетного удару по Холодногірському району м. Харкова. Ракета влучила в адміністративну будівлю одного з підприємств, що призвело до її повного знищення. У Салтівському районі ворожа ракета влучила на територію виробництва.
Попередньо, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території бєлгородської області рф.
Нагадаємо, близько опівночі 8 вересня ворог вдарив ракетами по Салтівському та Холодногірському районах Харкова.
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