Харків на ранок 8 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною десяти пожеж у Харкові та області за добу з 7 по 8 вересня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 8 вересня.
Загалом за добу з 7 по 8 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
13 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. 10 - спричинених військовими діями;
3 – аварійно-рятувальні роботи,
2 – для надання допомоги населенню та комунальникам,
1 – інший виїзд.
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 63 ворожі вибухонебезпечні предмети.
Нагадаємо, близько опівночі 8 вересня ворог вдарив ракетами по Салтівському та Холодногірському районах Харкова.
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