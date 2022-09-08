    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти обстріляли населенні пункти в Харківській області. Є поранені
08.09.2022  09:48   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли населенні пункти в Харківській області. Є поранені

Російські військові продовжують завдавати ворожих ударів по Харківській області.

обстрел харьковской области

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок обстрілу с. Іванівка Чугуївського району поранено двох чоловіків 45 та 63 років.

У с. Безруки Харківського району внаслідок потрапляння снаряду окупантів виникла пожежа у господарчій споруді та гаражі загальною площею 150 кв. м. 74-річний чоловік та 71-річна жінка отримали поранення.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, близько опівночі 8 вересня ворог вдарив ракетами по Салтівському та Холодногірському районах Харкова.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.09 Надзвичайні події Харків на ранок 8 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС 08.09 Надзвичайні події Про руйнування ракетними ударами важливих об’єктів Харкова розповіли в прокуратурі (фото) 08.09 Надзвичайні події Внаслідок ворожої агресії в Харківській області поранено 8 людей, у тому числі 2-річна дитина
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 