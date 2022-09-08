Окупанти обстріляли населенні пункти в Харківській області. Є поранені

Російські військові продовжують завдавати ворожих ударів по Харківській області.
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Внаслідок обстрілу с. Іванівка Чугуївського району поранено двох чоловіків 45 та 63 років.
У с. Безруки Харківського району внаслідок потрапляння снаряду окупантів виникла пожежа у господарчій споруді та гаражі загальною площею 150 кв. м. 74-річний чоловік та 71-річна жінка отримали поранення.
За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, близько опівночі 8 вересня ворог вдарив ракетами по Салтівському та Холодногірському районах Харкова.
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Намагайтеся зайвий раз не лізти в чужі справи, навіть із найкращих спонукань. На цьому ґрунті сьогодні легко може розгорітися конфлікт.
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Міжнародний день солідарності журналістів було засновано 1958 року в Бухаресті, на 4 конгресі міжнародної організації журналістів.
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