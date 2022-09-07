07.09.2022 10:02 Рита Парфенова

Вночі ракета прилетіла в готельний комплекс Харкова: фото руйнувань

Вночі окупанти обстріляли Немишлянський район Харкова: є руйнування цивільної інфраструктури

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

7 вересня близько 00:30 ночі окупанти завдали два ракетних удари по Немишлянському району м. Харкова. Одна з ракет влучила на територію готельного комплексу. Відбулось займання на автомийці, що знаходиться поруч. Вибито вікна у сусідній багатоповерхівці.





Інша ракета влучила в землю біля одного з підприємств вказаного району.





За попередніми даними, окупанти обстріляли місто ракетами С-300, випущеними з території бєлгородської області рф.



За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною трьох пожеж у Харкові та області за минулу добу.