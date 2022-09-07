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07.09.2022  10:02   Рита Парфенова

Вночі ракета прилетіла в готельний комплекс Харкова: фото руйнувань

Вночі окупанти обстріляли Немишлянський район Харкова: є руйнування цивільної інфраструктури

Новини Харкова: Вночі ракета прилетіла в готельний комплекс Новини Харкова: Вночі ракета прилетіла в готельний комплекс

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

7 вересня близько 00:30 ночі окупанти завдали два ракетних удари по Немишлянському району м. Харкова. Одна з ракет влучила на територію готельного комплексу. Відбулось займання на автомийці, що знаходиться поруч. Вибито вікна у сусідній багатоповерхівці.

Новини Харкова: Вночі ракета прилетіла в готельний комплекс Новини Харкова: Вночі ракета прилетіла в готельний комплекс

Інша ракета влучила в землю біля одного з підприємств вказаного району.

Новини Харкова: Вночі ракета прилетіла в готельний комплекс Новини Харкова: Вночі ракета прилетіла в готельний комплекс

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто ракетами С-300, випущеними з території бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Новини Харкова: Вночі ракета прилетіла в готельний комплекс Новини Харкова: Вночі ракета прилетіла в готельний комплекс

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною трьох пожеж у Харкові та області за минулу добу.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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